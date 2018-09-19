Додон о кандидатуре Раду на должность главы Минздрава: Нужно понимать, какова разница между парацетамолом и аспирином

Каждый человек должен заниматься тем, что лучше всего умеет. Об этом заявил президент Игорь Додон в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова”, комментируя свой отказ от утверждения предложенных ДПМ кандидатур на должность министров.

В частности, Игорь Додон отметил, что Сильвия Раду может быть хорошим специалистом, но явно не области здравоохранения, которую ей хотят доверить.

– Не знаю, кто она там, электрик или кто в Union Fenosa, так пусть занимается этими вопросами, куда лезет в здравоохранение? Нужно хотя бы понимать, что такое парацетамол и аспирин, и какова разница между ними. Не имею ничего личного, но считаю, что каждым сегментом должен заниматься профессионал. Поэтому мой основной аргумент по Сильвии Раду – это отсутствие профессиональных качеств в области медицины, – заметил глава государства.

В отношении второго кандидата, Николая Чубука, у Игоря Додона есть сомнения в отношении его неподкупности. Обе кандидатуры сегодня были отклонены президентом.