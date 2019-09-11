Додон о фестивале «ТЭФИ-Содружество»: Первое столь масштабное мероприятие в области СМИ, проводимое в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел встречу с оргкомитетом фестиваля «ТЭФИ-Содружество», который пройдет с 16 по 19 сентября в Кишиневе под патронатом Президента Республики Молдова. Для участия в данном мероприятии в Кишинев приедут представители 13 стран. В день открытия участники фестиваля посмотрят документальный фильм «Штефан Великий. История Молдовы», сообщил глава государства на своей странице в соцсети.

Поскольку в нынешнем году основное внимание «ТЭФИ-Содружество» уделено сериалам, в экспертное жюри вошли профессионалы, специализирующиеся на создании именно этого телевизионного контента, отметил он. Специальный гость фестиваля – ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, посетить которые сможет каждый желающий.

– Это первое столь масштабное мероприятие в области СМИ, проводимое в Республике Молдова, – добавил Игорь Додон.