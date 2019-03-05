Додон о фейковой новости от ACUM: Странная попытка найти партнеров для борьбы с ДПМ

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Один из избранных от блока ACUM депутатов запустил в медиа-пространство фейковую новость о том, что на жену президента страны Игоря Додона Галину, якобы, заведено уголовное дело. Данный факт возмутил главу государства. Свою реакцию на этот счет он опубликовал на своей странице в соцсети.

– Вот еще одна фейковая новость от блока ACUM. Видимо, заразились от своих идеологически близких политических коллег. Как гражданам понимать эти сигналы и сообщения? Как «приглашение» к диалогу или желание блока ACUM уйти в политическую самоизоляцию? Странная попытка блока ACUM найти партнеров для борьбы с Демократической партией, – отметил он.

В данной связи глава государства напомнил, что в качестве Президента Республики Молдова он не принимал участия в парламентской кампании и не является субъектом послевыборных переговоров. Поэтому любой «токсичный» комментарий или любая атака со стороны потенциальных оппонентов или политических партнеров будут мимо цели, подчеркнул Додон.

– Обращаюсь ко всем политическим деятелям: занимайтесь лучше серьезными вещами, выполняйте предвыборные обещания, ведите переговоры интеллигентно, если можете. Люди, граждане Республики Молдова, ожидают других действий от политического класса. А если не можете, то признайте это публично – чем скорее, тем лучше для получения ясной картины по политической ситуации в стране, – подытожил он.