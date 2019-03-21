Додон о депутатах-туристах: Если их не было на первом заседании, чего ждать дальше? (ВИДЕО)

Додон о депутатах-туристах: Если их не было на первом заседании, чего ждать дальше? (ВИДЕО)

Президент страны подписал указ о созыве парламента за сутки до непосредственного заседания. Оно было назначено не на утро, а на середину дня, чтобы депутаты, выбранные по одномандатным округам в диаспоре, успели приехать. Однако не все воспользовались этой возможностью и просто не явились на заседание. 

Данный факт вызвал сожаление у главы государства. В рамках передачи “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова” Игорь Додон отметил, что было бы хорошо, чтобы на заседании были все 101 депутат, “так как это, в первую очередь, уважение перед гражданами, которые за них голосовали, и перед коллегами по парламенту”.

– Я понимаю, если в дальнейшем будут категорические позиции относительно принятия законов, когда может быть и бойкот. Но в этот раз что бойкотировать? Первое заседание – что может быть важнее? Если на первом заседании ты ведешь себя как депутат-турист, тогда чего ждать дальше? – отметил Додон. 

Стоит напомнить, что на учредительном заседании парламента отсутствовала лидер блока “Акум” Майя Санду, которая находится с частным визитом в Брюсселе. Не “досчитались” сегодня в парламенте и демократа Андриана Канду.

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