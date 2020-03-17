Додон о чрезвычайном положении: Это – максимальный срок, надеемся, что эта ситуация продлится меньше (ВИДЕО)

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Сегодня парламент страны объявил о введении в Молдове чрезвычайного положения на 60 дней. На брифинге для прессы после заседания Единого центра управления Президент РМ Игорь Додон отметил, что это – максимальный срок, но это вовсе не значит, что он будет целиком использован.

– Решение о 60 днях было принято для того, чтобы мы могли вмешаться тогда, когда это будет необходимо. Очень надеемся, что эта ситуация продлится меньше, чтобы граждане и экономические агенты могли возобновить деятельность. Но это чрезвычайная ситуация, и мы просим всех соблюдать те рекомендации, которые уже были озвучены, – сказал глава государства.

Президент также призвал всех, чья деятельность не связана с мероприятиями крайней необходимости, по возможности оставаться дома.

– Власти готовы справиться с вызовами, которые могут последовать в предстоящее время, – сказал он.