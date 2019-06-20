Додон о ЧП в Атаках: Скорее всего, дом будет полностью снесен (ВИДЕО)

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По факту обрушения дома в Атаках будет проведена специальная экспертиза. Об этом заявил президент страны Игорь Додон, который сегодня совершил визит на место событий. Глава государства отметил, что в подвале дома долгие годы была вода, кроме того, во многих квартирах, преимущественно, на нижних этажах, были снесены несущие конструкции.

– Во-первых, есть риск обрушения других подъездов, поэтому, скорее всего, здание будет полностью снесено. По этому поводу сегодня в течение дня выскажутся эксперты. Во-вторых, люди хотят взять кое-какие вещи из квартир, которые уцелели. Посмотрим, потому что риски очень большие. Если спасатели разрешат заходить по одному – тогда да, а если же нет – значит, доступа не будет. В-третьих, все граждане, потерявшие крышу над головой, на данный момент или живут у родственников, или их временно разместили в социальных учреждениях. Думаю, что предстоит сделать оценку каждой квартиры, чтобы государство впоследствии выделило деньги и каждый смог бы купить себе новое жилье в этом населенном пункте или в районе, – сказал он.

Игорь Додон также попросил правительство произвести оценку всех зданий во всех районных центрах и населенных пунктах страны, так как прошедшие в последнее время дожди спровоцировали большие риски, отметил президент.

– Начать нужно с социальных учреждений – детских садов, школ, и продолжить жилыми домами, потому что есть еще дома, в которых сложилась подобная ситуация. Почему это не было сделано раньше? Хороший вопрос. Я не хочу никого винить, но правительство, я не говорю какое именно, а в целом правительство, должно было предупредить подобные вещи. Сейчас нужно провести инспекцию всех домов на территории Республики Молдова. Есть старые дома, есть дома, которые эксплуатировались неправильно, есть дома, в которых были снесены несущие стены. В этом доме, например, практически все было разрушено. Нужна инспекция по всей стране, – сказал он.