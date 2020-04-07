Додон о ценах: Правительство следит за каждым товаром, и жестко вмешается, если обнаружит спекуляцию

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За исключением некоторых категорий круп, в отношении которых ввели ограничения страны-экспортёры, в Молдове нет и не будет в ближайшее время дефицита продуктов питания. В то же время нет предпосылок для роста цен на товары первой необходимости в нашей стране. Об этом по итогам заседания Высшего совета безопасности заявил Игорь Додон.

Глава государства обратился к местным производителям с просьбой не допускать роста цен, отметив, что в противном случае правительство будет вынуждено вмешаться.

– Я знаю, что вы можете быть солидарными с нами, со всеми, с правительством, и не допустить роста стоимости для конечного потребителя. Я считаю, что производители не повысят цены. Отдельно я поговорил с представителями торговых сетей, которые уверили, что роста не будет. Хочу сказать, что правительство следит за каждым товаром, и там, где будет необходимо,, вмешается очень жёстко. Увидим повышение цены для конечного потребителя – пойдём по цепочке до производителя, и посмотрим, кто позволил себе в такой кризисной ситуации спекулировать на нуждах людей, – предупредил президент.

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