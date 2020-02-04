Додон о бывших правительствах: Принимали решения, чтобы в Брюсселе сказали “молодцы”, и дали денег (ВИДЕО)

0

Реформы нужны не европейцам или американцам, а гражданам Республики Молдова, которые ждут конкретных результатов, борьбы с коррупцией, справедливого правосудия и так далее. А проблема правительств, которые были до действующего кабинета министров, заключалась в том, что они сосредотачивались не на нуждах граждан, а на том, чтобы понравиться кому-то за пределами страны. Об этом президент Игорь Додон заявил в рамках передачи на общественном телеканале.

– Они делали заявления, чтобы понравиться Брюсселю. Принимали законы, думая о том, что “эти из Брюсселя скажут: “Молодцы!” и дадут нам еще денег”. Не этого ждут граждане. Правительство является способным и профессиональным, если его так оценивают сами люди, если они поддерживают его решения и видят, что ситуация меняется к лучшему. Если люди это видят – значит, это ответственное правительство, которое нужно поддерживать. А если оно работает для американцев, европейских или русских, чтобы получить там хорошие “оценки”, – такое правительство нам не нужно, – сказал президент.