Додон о борьбе с “российской пропагандой”: Плохому демократу российские СМИ мешают

Без выстраивания хороших отношений со всеми странами, в том числе и с Россией, Молдове не решить приднестровскую проблему.

Об этом в ходе итоговой пресс-конференции по итогам 2017 года напомнил президент страны Игорь Додон. Он критически отозвался о принятии парламентом «Закона о борьбе с пропагандой».

– Кому-то, может быть, выгодно использовать Молдову в каких-то своих региональных политических баталиях против России. Но вас используют, “поматросят и бросят”, извините. И дальше что будет с вами – в утиль отправитесь? – задался вопросом глава государства.

Додон предложил молдавским политикам остановиться, прекратить геополитические игры и посмотреть по сторонам.

– Тут вопрос не в русских танках или русских СМИ. Плохому танцору знаете что мешает? А плохому демократу мешают российские СМИ. Но это им не поможет, потому что проблема не в СМИ. Проблема в самих демократах и в том, что они делали и продолжают делать. И даже если будут показывать только мультик “Маша и медведь”, или румынский “Мария Мирабела”, демократов не будут любить больше, – отметил президент.

Напомним, законопроект, запрещающий трансляцию ряда передач российских телеканалов в Молдове, был принят голосами 61 депутата на прошлой неделе. Игорь Додон заявил, что не промульгирует этот закон ни при каких обстоятельствах.