Додон о блокировании оппозицией российского кредита: Люди возмущены и не понимают, зачем вы это делаете (ВИДЕО)

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Все мы являемся гражданами этой страны, и должны понимать, что государство нуждается в денежных средствах для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса и набирающим обороты экономическим кризисом. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы. Глава государства напомнил, что вчера совершил визит в два района страны – Шолданештский и Резинский. Жители обоих, подчеркнул президент, не понимают действия политических оппонентов действующей власти, а именно почему они так хотят заблокировать поступление в государственный бюджет Молдовы в размере 4 млрд леев в виде кредита от РФ.

– Я хочу, чтобы вы и те, кому предстоит сделать выбор в ближайшие дни, судьи КС, поняли, что в случае, если будет заблокировано кредитное соглашение, о котором договорилось правительство, предусмотренные госбюджетом затраты будут сокращены более чем на 4 млрд леев. Это деньги, которые должны пойти на ремонт дорог, на поддержку экономических агентов, в том числе на компенсирование процентных ставок по кредитам, на медицинскую систему – более полумиллиарда леев, социальные выплаты, дополнительное субсидирование сельского хозяйства. Расходы по минимум 4-5 направлениям будут аннулированы. Ответственность за это будут нести те, кто инициировал это, и те, кто будут принимать решение, – сказал Додон.

Глава государства призвал всех политических деятелей прийти к консенсусу, чтобы не допустить того, чтобы из-за чьих-то амбиций пострадали простые люди.

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