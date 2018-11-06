Додон: Нынешнему парламенту осталось 24 дня

30 ноября истекает мандат пока еще действующего законодательного органа Молдовы. Глава государства считает, что парламент этого созыва был самым постыдным во всей истории страны. Заявление было сделано в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Я считаю, что это был самый постыдный парламент за все 27 лет независимости. Это единственный в истории парламент, когда примерно половина депутатов покинули свои фракции. Посмотрите, что осталось от фракций, за которые голосовали граждане в ноябре 2014 года. Это недопустимо. С этой точки зрения нужно признать, что это позорная страница в истории молдавского парламентаризма, – сказал Додон.

В то же время глава государства отметил, что нынешнему парламенту осталось всего 24 дня – 30 ноября истекает срок полномочий законодательного органа.

– К сожалению, нам не удалось распустить его ранее. Вы знаете нашу позицию, мы всегда требовали досрочных выборов, и мы не изменили эту позицию. Фракция ПСРМ единственная не голосовала за это правительство, за председателя парламента. Все остальные голосовали – и Воронин, и Гимпу. Мы не голосовали. Им осталось 24 дня. 30 ноября заканчивается срок полномочий этого парламента и он больше не сможет принимать органические законы, только решения парламента и ординарные законы, но их не так много. Начнется избирательная кампания, – добавил президент.

Напомним, очередные выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.