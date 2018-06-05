Додон: Нужно выбирать примара города, а не муниципия (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон выразил недоумение в связи с тем, что генерального примара Кишинева избирают в том числе и жители его пригородов, при том что кишиневцы не участвуют в избрании глав этих самых пригородов.

Об этом он заявил в ходе передачи на телеканале “НТВ-Молдова”. Однако он подчеркнул, что ни в коем случае не имеет в виду полное отсоединение пригородов от столицы.

– Я категорически против этого, это неправильно. Пригороды уже являются частью муниципия Кишинев. Но выход из этой ситуации простой: надо избирать примара не муниципия, а города. Сегодня жители, к примеру, Дурлешт избирают своего примара, своего сельского советника, муниципального советника и генерального примара. В любом же другом районе, например в Яловенах, жители Бардар выбирают своего примара, своего сельского советника, районного советника и всё. А жители Яловен выбирают своего примара, – пояснил свою позицию Додон.

Он отметил, что в большинстве европейских столиц мэров выбирают лишь жители этих городов, и заявил, что над этим вопросом стоит задуматься и жителям Кишинева.

– Этот примар будет отвечать за проблемы Кишинева, а для проблем муниципалитета есть муниципальный совет. Я не исключаю, что до следующих выборов такие изменения могут быть введены, – отметил Додон.