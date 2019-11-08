Додон: Новых партнеров себе искала Санду, не мы (ВИДЕО)

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Социалисты не рассматривают варианты сотрудничества ни с кем, кроме блока “АКУМ”. Об этом глава государства заявил в рамках передачи на частном телеканале, отвечая на вопрос ведущего, почему бы ПСРМ не создать альянс с ДПМ. Игорь Додон подчеркнул, что социалисты, в отличие от Майи Санду, новых партнеров себе и не искали.

– В отличие от госпожи премьера, мы не ищем партнеров, как она это сделала в рамках кампании по местным выборам с Киртоакэ. Майя Санду искала партнеров по коалиции в лице Киртоакэ, который, мы все знаем, что творил в Кишиневе. Мы никого не призывали делать декларации в поддержку наших кандидатов на местных выборах. Мы и сейчас не ищем партнеров, и не будем искать партнеров и создавать парламентское большинство. Это наша позиция, – сказал он.