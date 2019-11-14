Додон: Новые члены правительства – профессионалы, ранее работавшие в сферах, которыми им предстоит управлять (ФОТО)

Игорь Додон представил сегодня сотрудникам Государственной канцелярии нового премьер-министра Иона Кику. Кроме того, представил новых министров коллективам ведомств: Павла Войку, министра внутренних дел, Серджиу Пушкуцэ, министра финансов, и Виктора Гайчука, министра обороны.

Президент поздравил их со вступлением в столь ответственные должности, пожелав успехов и плодотворного сотрудничества для получения результатов, которых ожидают граждане.

– Отметил, что новые члены правительства – профессионалы, ранее работавшие в сферах, которыми им предстоит управлять. Призвал их руководствоваться теми задачами, которые я перечислил сегодня в ходе церемонии принесения присяги, – так чтобы мы как можно скорее почувствовали изменения к лучшему. Заверил их в том, что и президент, и парламент окажут всю необходимую помощь для повышения эффективности работы министерств, выразив твердую уверенность в том, что отныне качество жизни граждан значительно улучшится, – написал глава государства на своей странице в соцсети.