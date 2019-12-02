Додон: Нэстасе – самое большое разочарование западных партнеров. Он пытался перенять схемы Плахотнюка

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Андрей Нэстасе стал самым большим разочарованием для западных партнеров, в том числе потому что пытался перенять схемы экс-лидера ДПМ Влада Плахотнюка. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– Про то, что Андрей Нэстасе пытался взять под себя схемы Плахотнюка знает полгорода – и бизнесмены, с которыми он лично общался, и другие. Мне кто-то сказал, что даже есть видео, как он брал денежные средства и так далее. Я не видел, может быть, и есть. Об этом знают все. Я об этом лично говорил Майе Санду несколько раз, что “есть проблемы и сигналы по поводу того, что происходит в МВД и с контрабандой, будьте внимательны”, – рассказал президент.

Он также добавил, что об этом знают и многие послы.

– Я думаю, что Нэстасе – самое большое разочарование западных партнеров, потому что они поняли, что как только человек добрался до середины власти, он показал свое лицо, – добавил он.

Андрей Нэстасе пока никак не прокомментировал сделанное президентом заявление.