Додон: Нэстасе не станет спикером, пусть не мечтает зря

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“Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку”. Так президент страны Игорь Додон прокомментировал тот факт, что Майя Санду и Андрей Нэстасе назвали себя лучшими кандидатами на должности премьера и спикера соответственно. Заявление было сделано в рамках передачи на общественном телеканале.



– Ребята, откуда вы такие умные взялись? Может быть, люди думают иначе? – сказал он.

Глава государства выразил уверенность в том, что Андрей Нэстасе не станет спикером парламента.

– Пусть не мечтает об этом зря. Может быть, премьер-министром, если он договорится с Санду в случае, если будет коалиция с социалистами. Если нет – пойдем на досрочные парламентские выборы, – отметил он.