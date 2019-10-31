Додон: Нэстасе атакует меня, рассчитывая “выехать” за счет президента в этой предвыборной кампании (ВИДЕО)

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У Андрея Нэстасе нет идей и предложений для Кишинева, поэтому он решил создать образ врага в лице Игоря Додона, чтобы “выехать” за его счет в этой предвыборной кампании.

В рамках предвыборной кампании кандидат блока “АКУМ” на пост генерального примара Кишинева Андрей Нэстасе атаковал преимущественно главу государства. Игорь Додон считает, что Нэстасе решил “выехать” за счет него, создав в лице президента образ врага, так как конкретных идей и предложений для развития Кишинева и решения его проблем у лидера платформы “Достоинства и правда” нет. Заявление было сделано в рамках “Специального выпуска” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Некоторые политики, которые ничего не могут сделать и понятия не имеют, как это делать, всегда “выезжают” в избирательной кампании только на образе врага. Был до сих пор Плахотнюк – он был “злой гений”, и вся кампания правых была против Плахотнюка. Сейчас Плахотнюка нет. Предложить что-то для решения проблемы у них ума не хватит, мозгов нет. Поэтому нужно искать врага. Кто? Додон. Давайте бить по Додону в надежде, что он вступит в эту борьбу. Это пытались сделать и другие в течение избирательной кампании, атаковали меня. Но я сказал, что не буду вмешиваться. Пройдут выборы – после этого сделаем “разбор полетов”. Но говорить о том, что “после выборов я займусь и президентом, и социалистами”…Никто не забыт и ничто не забыто. Мы расставим все точки над “i”, нельзя это оставлять просто так, – отметил Игорь Додон.