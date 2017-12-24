Додон: Никогда за 26 лет независимости РМ не было такого вольного интерпретирования Конституции, как в этом году (ВИДЕО)

Глава государства заявил о намерении представить концепцию новой Конституции, которая учитывала бы горький опыт нашей страны.

Президент Республики Молдова Игорь Додон обратил внимание граждан страны на тот факт, что Демпартия, которая заполучила на выборах 17%, контролирует на сегодняшний день парламент, а также главные учреждения страны. При этом, в случае необходимости, правящий режим интерпретирует Конституцию в свою пользу. Об этом глава государства заявил в ходе интервью в рамках пресс-клуба «Социальный резонанс».

– Конечно, это неприемлемо. Потому что кто-то мне говорил, и даже Канду: «Так во всей Европе. Везде в Евросоюзе парламентская форма правления. Посмотрите, на Германию. Там есть премьер-министр, президент назначается Бундестагом, у него представительные функции. Мы тоже хотим, как в Германии». Я им отвечаю: я тоже хочу, как в Германии. Но там, когда Ангела Меркель взяла первое место на выборах и ей не хватило мандатов для создания коалиции, ей не пришло в голову включить прокуратуру, взять мешок с деньгами и пройти по партиям и собрать себе депутатов. И в любой европейской стране, даже в той же Румынии рядом, этого не происходит. Да, парламентская форма правления. Но нет этого беспредела. Нет этого шантажа. Нет этого давления, – отметил Игорь Додон.

Вот почему, по словам политика, он больше склонен к президентской форме правления. По его мнению, необходимо создать механизмы для того, чтобы сбалансировать эту ситуацию.

– Раз президента избрал народ, а глава государства по Конституции отвечает, как минимум за три направления: безопасность страны, внешнюю политику и является верховным главнокомандующим, то, как минимум, по этим трем направлениям, президент должен иметь право вето на кандидатуры, которые отвечают за эти сегменты. В той же Украине так. Должен быть хоть какой-то баланс. А так получается, что, если тебе хотя бы один раз повезло и ты всех своих оппонентов ликвидировал, посадил в тюрьму, взял себе прокуратуру и все остальное, то ты будешь монархом на следующие несколько лет. Это неправильно и тогда, мы, к сожалению, доходим до того, что люди выходят на площадь и все это заканчивается, – подчеркнул президент РМ.

В этом контексте Игорь Додон напомнил опыт Партии коммунистов. По его словам, плохо или хорошо, но Владимир Воронин получил полноту власти, потому что за него голосовали.

– Люди голосовали за лидера, голосовали за партию. Но не создавали из кусков мозаику и двигались дальше, – добавил политик.

Глава государства выразил обеспокоенность сложившейся на сегодняшний день ситуацией, которая для граждан ничем хорошим не оборачивается.

– Буквально через год в эти же дни скорее всего у нас состоятся парламентские выборы, будут известны результаты. Я надеюсь, что обойдется без погромов, без революций. Хотя история и опыт показывают, что те, которые пришли через погромы, очень в редких случаях уходят без погромов. Но я очень надеюсь, что в Молдове это будет тот случай, все будет плавно и без потрясений. Потому что потрясения нам не нужны. Мы потеряем еще 2,3,4 года, если они будут. Закончится год и, конечно, нужно будет сбалансировать ситуацию в целом, – убежден президент РМ.

Кроме того, глава государства намерен представить в следующем году концепцию новой Конституции, в которой были бы внесены поправки касающиеся и Приднестровья с Гагаузией.

– Мы создали комиссию в Совете гражданского общества, которая при президенте. Там руководитель Пулбере – бывший председатель Конституционного суда. Мы договорились, что в следующем году мы разработаем концепцию новой Конституции, которая будет учитывать наш горький опыт, те грабли, на которые мы наступали все эти годы. Но торопиться принять в следующем году не стоит, потому что я оптимист и я надеюсь, что в новой Конституции будет прописано все, что касается Приднестровья. Нам нужно в основной закон дописать все то, что мы не написали по Гагаузии. Ровно 23 года назад был принят Закон об особом статусе Гагаузии, как компромисс. В начале 90-х изначально конфликт был на юге страны, не в Приднестровье. И был печальный поход из Кишинева на юг, решили наказать сепаратистов. Автобусы со студентами двинулись в сторону Комрата. Все было на гране. Но вмешалась Турция, вмешались другие силы и договорились создать автономию. Закон об особом статусе Гагаузии стал компромиссом. Иначе могла быть война на юге. И тогда Кишинев взял на себя обязательства в этом законе, и он был принят конституционным большинством, – напомнил Додон.

К сожалению, по словам главы государства, властям на тот момент не хватило мудрости и по Приднестровью сделать то же самое.

– Хотя я знаю, что вариант Гагаузии был для некоторых представителей Приднестровья приемлем. Была бы широкая автономия, новая Конституция, но мы тогда этот шанс упустили. Поэтому новая Конституция, которая обязательно должна быть принята на референдуме на левом берегу и на правом, должна все это учитывать. Должна быть система сдержек и противовесов. Концепцию, как мы это видим, мы разработаем в следующем году. Это будет касаться и политических партий относительно того, чтобы запретить переходить из одной партии в другую, несмотря на возражения Венецианской комиссии. Потому что то, что происходит сейчас, это полный беспредел, – заключил президент Молдовы.