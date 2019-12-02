Додон: Никакой индульгенции не будет! Мы продолжим и доведем до конца все начатые громкие дела

Додон: Никакой индульгенции не будет! Мы продолжим и доведем до конца все начатые громкие дела

Никакой индульгенции не будет. Руководство страны продолжит начатую реформу юстиции и борьбу с коррупцией. Все громкие дела будут расследованы, а те, кто виновен в преступлениях, совершенных при режиме Плахотнюка, ответят по закону.

Об этом в интервью ТАСС заявил Игорь Додон. Президент отметил, что такую задачу он поставил перед правоохранителями, в том числе и перед новым генеральным прокурором Александром Стояногло.

Глава государства также подтвердил, что бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк может вернуться в страну только в наручниках.

– По нашим данным, он скрывается в США, где хочет получить политическое убежище, чтобы избежать экстрадиции в Молдавию или Россию, где его объявили в розыск по возбужденным уголовным делам. По американским законам, для получения убежища необходимо как минимум три года не покидать территорию страны. Думаю, процессы по нему выведут на новый уровень, будут и запросы по его выдаче, – заявил Додон. 

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