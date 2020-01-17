Додон: Никакого повышения на проезд в кишиневском транспорте не будет!

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Президент опроверг слухи о возможном повышении тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Глава государства рассказал, что обсуждал этот вопрос с генеральным примаром Кишинева Ионом Чебаном.

– Мы поговорили с мэром. Не будет никакого увеличения тарифов в кишиневском транспорте, – сказал он, отвечая на вопросы граждан.

Глава государства также отметил, что ситуация в Кишиневе изменилась к лучшему.

– Город стал намного чище. Меньше билбордов, меньше киосков. Я думаю, он (Ион Чебан – прим. ред.) еще много хороших вещей сделает, – добавил Игорь Додон.