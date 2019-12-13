Додон: Никаких публичных денег на открытие новых аэропортов (ВИДЕО)

Додон: Никаких публичных денег на открытие новых аэропортов (ВИДЕО)

Руководство страны планирует открыть новые аэропорты в Молдове за счет частных инвестиций, а не государственного бюджета. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопросы граждан. 

– Государство не будет вкладывать публичные деньги в открытие новых аэропортов. Государство будет вкладывать публичные деньги в школы, детсады, водопровод, инфраструктуру, зарплаты, пенсии и так далее. Если мы сможем привлечь инвестиции в аэропорты, а мы будем их привлекать, это будет хорошо для РМ, потому что это рабочие места, рост числа пассажиров, снижение цен на билеты, – сказал он. 

Кроме того, Игорь Додон отметил, что инвестиции в Молдову будут означать большее число налогов, а это, в свою очередь, позволит строить школы, больницы и детские сады, а также платить пенсии и зарплаты.

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