Додон: Ни одно положение закона не обязывает меня подписать сегодня указ о роспуске парламента

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Согласно Конституции РМ, Президент Республики Молдова после консультаций с фракциями может распустить парламент. Этим исключительным правом обладает только глава государства, и никто больше, подчеркнул Игорь Додон на сегодняшней пресс-конференции.

– Ни одно положение закона не обязывает меня подписать сегодня указ о роспуске парламента. Сегодня я не буду подписывать указ о роспуске парламента. В зависимости от ситуации, в понедельник я приглашу парламентские фракции для консультаций, как предусматривает закон, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что только после этого он обратится в КС, чтобы узнать, есть ли предпосылки для роспуска законодательного органа, и никак иначе.