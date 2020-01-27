Додон: Ни одна больница не будет закрыта, а в страну поступят новые машины скорой помощи (ВИДЕО)

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Ни одна районная больница в стране не будет закрыта. Об этом после еженедельного заседания в президентуре заявил Игорь Додон.

– Все районные больницы продолжат функционировать. Это задача, которую я поставил перед правительством, – отметил он.

Президент также выступил с рядом инициатив в этом направлении. В частности, он призвал в срочном порядке найти необходимые средства для того, чтобы оснастить медицинские учреждения современным оборудованием. Глава государства также поручил с февраля возобновить программу “Доктор для тебя”.

– Мобильные бригады квалифицированных медиков будут ездить в населенные пункты страны и бесплатно будут проводить скрининг легких и молочных желез, а также бесплатные консультации и лечение зубов у детей, – добавил президент.

Кроме того, Игорь Додон выступил с инициативой, предусматривающей, что все расходы на транспорт для граждан с онкологическими заболеваниями, которые приезжают в Кишинев на обследование, будут покрываться государством, начиная с февраля. Объявил президент и о том, что в ближайшие месяцы Молдова получит 168 новых машин скорой помощи, которые будут распределены по всей стране.