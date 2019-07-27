Додон: Ни я, ни ПСРМ не будем выступать за возврат к избранию президента парламентом (ВИДЕО)

Додон: Ни я, ни ПСРМ не будем выступать за возврат к избранию президента парламентом (ВИДЕО)

Ни Партия социалистов, ни сам Игорь Додон не будут выступать за возврат к избранию президента парламентом. Об этом глава государства заявил в рамках передачи на частном телеканале, развеяв распространяемые слухи на этот счет. 

– Мы всегда добивались президентской формы правления, добивались того, чтобы люди избирали и давали полномочия президенту. Поэтому мы не будем поддерживать возврат к той системе, которая была с 2000 по 2009, и даже по 2016 год. Мы считаем, что мы добились возвращения права голоса гражданам. Нужно сохранить и укреплять институт президентства, – сказал он.

Что касается своей кандидатуры, Игорь Додон отметил, что планирует баллотироваться на второй срок, однако говорить об этом пока рано и окончательное решение по этому поводу примет пропрезидентская ПСРМ.

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