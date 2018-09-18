Додон: Ни я, ни моя семья не станет выдвигать претензии водителю в связи с ДТП (ВИДЕО)

Додон: Ни я, ни моя семья не станет выдвигать претензии водителю в связи с ДТП (ВИДЕО)

Об этом глава государства заявил в ходе передачи на общественном телеканале.

По мнению главы государства, требовать с мужчины какой-либо компенсации, в том числе материальной, было бы неправильным.

– Чтобы вы знали из первоисточника: мы не предъявили каких-либо финансовых претензий, и полагаю, что неправильно это делать. Он сам отец, у него есть семья, 5-летний ребенок, который ходит в детсад и пойдет в школу. Поэтому мы не предъявим каких-либо требований о возмещении материального ущерба или чего-то другого, как это обычно происходит в таких ситуациях, – подчеркнул Додон.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md