Додон: Ни я, ни моя семья не станет выдвигать претензии водителю в связи с ДТП (ВИДЕО)

Об этом глава государства заявил в ходе передачи на общественном телеканале.

По мнению главы государства, требовать с мужчины какой-либо компенсации, в том числе материальной, было бы неправильным.

– Чтобы вы знали из первоисточника: мы не предъявили каких-либо финансовых претензий, и полагаю, что неправильно это делать. Он сам отец, у него есть семья, 5-летний ребенок, который ходит в детсад и пойдет в школу. Поэтому мы не предъявим каких-либо требований о возмещении материального ущерба или чего-то другого, как это обычно происходит в таких ситуациях, – подчеркнул Додон.