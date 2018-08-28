Додон: Независимость Молдовы – это возможность для нее занять достойное место на карте Европы и мира (ВИДЕО)

Додон: Независимость Молдовы – это возможность для нее занять достойное место на карте Европы и мира (ВИДЕО)

Об этом глава государства заявил в своей речи на официальном приеме по случаю Дня Независимости Республики Молдова.

В то же время он призвал не забывать о том, что независимость и суверенитет государства определяются не только декларациями, конституцией и международным признанием.

– Для их воплощения от всех нас требуется постоянная самоотдача, вера и самопожертвование, именно те качества, которыми в полной мере обладал великий Штефан, стойкий борец за наше человеческое достоинство и духовное совершенство, – сказал Додон.

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