Додон: Независимо от результатов переговоров Москвы, Брюсселя и Киева Молдова получит газ

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Независимо от того, как договорятся Москва, Брюссель и Киев по транзиту, газ мы получим. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Игорь Додон.

Глава государства отметил, что Молдова заинтересована сохранить прежний маршрут через Украину — это выгодно и по ценам, и другим условиям. Но если не получится, будут задействованы другие варианты, заверил он.

Это может быть и «Турецкий поток», другие альтернативные маршруты, но в любом случае хочу заметить, что это будет российский газ. Правда, на всякий пожарный случай мы создали и небольшие резервы мазута для больших городов, – заявил он.

Глава государства также заверил в том, что жители Приднестровья обязательно будут обеспечены газом, как и жители других регионов страны. Что касается исторической задолженности Приднестровья за газ, то эта проблема будет решаться в ходе переговоров с Российской Федерацией, добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что в результате договорённости руководства Молдовы и России с 1 января наша страна будет получать газ по цене на 50 долларов меньше за тысячу кубометров.