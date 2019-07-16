Додон: Незаконные схемы будут разрушены, и точка. Наша страна не должна быть окном для контрабанды

Владимир Плахотнюк создавал свою порочную власть более десяти лет, начав еще во времена президента Владимира Воронина. И то, что он бежал из страны, еще не означает, что выстроенная им система разрушена. Но пользоваться “методичкой Плахотнюка” для ее демонтажа, как это советуют некоторые, мы себе позволить не можем. Об этом в рамках интервью ТАСС заявил президент страны Игорь Додон.

– Мы многим рисковали, ломая эту систему, чтобы коренным образом изменить ситуацию в стране. Скажу прямо, если бы президента, новое парламентское большинство и правительство не поддержали ЕС, Россия и США, многие депутаты, как и глава государства, наверняка оказались бы в тюрьме, как это нередко случалось с прежними оппонентами олигарха. Люди пошли за новой властью, так как поверили, что прошлые времена беззаконий больше не вернутся. И обмануть их ожидания нам нельзя, – отметил он.

Систему Плахотнюка президент разделил бы на несколько составляющих — государственные структуры, экономика и СМИ. Самая сложная ситуация, считает Игорь Додон, – в госструктурах, но здесь процесс уже пошел.

– То, что олигарх выстраивал в течение многих лет, уже посыпалось в ходе начавшейся две недели назад волны отставок. Это все судьи Конституционного суда, затем последовали руководители Национального центра по борьбе с коррупцией, полиции, глава Службы информации и безопасности, генеральный прокурор, представители других силовых органов, ЦИК. Уверен, будут произведены необходимые перестановки в правительстве, других структурах, государственных предприятиях, которыми руководили ставленники ушедшего режима Второй блок — СМИ, большая часть которых контролировалась олигархом. Здесь также принимаются необходимые изменения в законодательстве, проводится работа с регуляторами. И третий — экономический, откуда режим Плахотнюка брал деньги для своих нужд. Это и разные схемы контрабанды, и госпредприятия, откуда они выкачивали средства. С этим поможет разобраться Высший совет безопасности при президенте, в который входят руководители парламента, правительства, других госорганов. Он поручил правоохранителям провести необходимые расследования и доложить руководству страны, – добавил он.

В заключение глава государства подчеркнул: все существовавшие ранее незаконные схемы будут разрушены, и точка.