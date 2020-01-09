Додон: Нет другого пути, кроме как аннулировать незаконный контракт и вернуть аэропорт гражданам!

0

Президент был первым, кто осудил новую сделку с аэропортом, и объяснил, что гражданин России, который стал новым концессионером, – не более, чем прикрытие, которое использовалось Плахотнюком и Шором с самого начала захвата авиагавани. Об этом Игорь Додон заявил в интервью порталу “Трибуна”.

Глава государства отметил, что оппозиция запустила против него грязную кампанию, попытавшись связать его с концессией аэропорта. В связи с этим Игорь Додон напомнил, что, в отличие от руководителей партий “Действие и солидарность” и “Достоинство и правда”, которые секретно встречались с Ротшильдом и пытались прийти к секретной договоренности с ним, он никогда не виделся с этим российским гражданином и, более того, уверен, что за его спиной скрывается незаконная схема по захвату аэропорта.

– Нет другого пути, кроме как аннулировать этот незаконный договор о сдаче в концессию и вернуть государству полный контроль над аэропортом, вернуть его гражданам. Любые другие комбинации по поводу этой концессии – мошеннические, и я сожалею, что в том числе правительство Санду поощряло этот тип мошенничества и пыталось узаконить захват аэропорта бывшим концессионером. Государственные учреждения обязаны пролить свет на всё, что связано с этими беззакониями, в том числе что касается интересов политиков и правительств, которые их поддерживали. Таким образом, представители ПДС должны будут дать объяснения правовым органам о том, как они отдавали предпочтение преступникам и как бездействовали, а не требовать объяснений от правительства Кику, которое сделало то, что чиновники от партии “Действие и солидарность” отказались сделать в свое время – начать действия по аннулированию контракта о сдаче в концессию, – добавил он.