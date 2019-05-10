Додон: Несмотря на различные политические взгляды, нас объединяет общая Родина, общая Победа и история! (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Несмотря на различные политические взгляды, нас объединяет общая Родина, общая Победа и история! (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон посетил накануне торжественный прием в Посольстве Российской Федерации в Республике Молдова по случаю Дня Победы и поздравил всех присутствующих с этим великим праздником. В ходе приветственного выступления глава государства напомнил, что в текущем году Республика Молдова отмечает 75-летие освобождения от фашизма, по всей стране проводятся сотни памятных мероприятий.

А вчера, в День Победы, десятки тысяч людей прошли в «Бессмертном полку» по Кишиневу, а по всей Молдове в памятных акциях участвовали сотни тысяч наших сограждан. Это доказывает, что, несмотря на попытки интерпретировать историю, навязать другую историю, граждане Молдовы всё помнят и будут помнить всегда, считает Игорь Додон. 

– Подчеркнул, что сегодня нас всех, несмотря на различные политические взгляды, объединяет общая Родина – Республика Молдова, общая Победа и история. Поэтому считаю, что нам необходимо проявить мудрость и попытаться найти общий язык ради Победы, ради памяти наших дедов и светлого будущего наших детей, – отметил он. 

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