Додон: Необходимо обновить состав Совета гражданского общества при президенте и преобразовать его цели и задачи (ВИДЕО, ФОТО)

Додон: Необходимо обновить состав Совета гражданского общества при президенте и преобразовать его цели и задачи (ВИДЕО, ФОТО)

Глава государства провел сегодня рабочее заседание с участием председателей профильных комиссий Совета гражданского общества при Президенте РМ. Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, которые касаются деятельности данной структуры, а также политическую и социально-экономическую ситуацию в стране после мирной смены власти. Также они оценили перспективы дальнейшего развития страны. 

– Подчеркнул необходимость обновления состава Совета гражданского общества, возможное изменение его целей и задач, учитывая стабилизацию ситуации и консолидацию позиции администрации президента. Считаю, что у совета есть хорошие возможности активизировать свою деятельность и способствовать повышению роли гражданского общества на благо Республики Молдова и граждан страны, – подчеркнул Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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