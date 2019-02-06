Додон: Нельзя ставить Молдову перед выбором “или-или”. Единственный сценарий – это “и-и” (ВИДЕО)

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Президент Молдовы будет настаивать на том, чтобы подписанный им в 2017 году Меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС был ратифицирован следующим парламентом. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале НТВ-Молдова.

– Он (Меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС – прим.ред.) необязательно подлежит ратификации, но как политический шаг того, что парламент и правительство готовы сотрудничать и с ЕАЭС тоже – такой сигнал нужно подать. Потому что в работе ЕАЭС за последние полгода, как мы получили статус наблюдателя, участвовала администрация президента, а правительство и парламент не участвовали. И от этого мы только теряем, – сказал он.

Вместе с тем Игорь Додон в очередной раз подчеркнул: Молдова – маленькая страна, и не должна выбирать с кем дружить – или с Западом, или с Востоком, потому что в результате этого возникнет раскол и наша страна просто может исчезнуть.

– Нельзя ставить выбор «или-или» – это самое ошибочное. Попытались поставить Украину перед выбором «или-или», чем закончилось? Неужели непонятно, что если ставят такой вопрос, мы никогда не решим приднестровскую проблему, не объединим страну? Это потеря государственности и нейтралитета. Поэтому единственный возможный сценарий для Молдовы – это «и-и». Мы должны сохранить соглашения с Европой. Если там что-то нужно менять – будем вести переговоры с Брюсселем. Согласятся – поменяем. Мы должны восстановить отношения с Россией. Мы должны посмотреть более внимательно на всё, что происходит в ЕАЭС, и только так. Другого выхода нет, потому что иначе возникнут конфликты внутри. Я рад, что такой подход, о котором я говорю, воспринимается и поддерживается и на Западе, и на Востоке. Владимир Путин с этим согласен, мы с ним это обсуждали. Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, которым я объяснял этот подход, тоже не видят никаких проблем. Поэтому мы должны двигаться только по этому пути, – сказал Додон.