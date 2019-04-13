Додон: Нельзя предавать забвению мужество и героизм воинов, павших за наше освобождение! (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон вместе с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым, послом Республики Беларусь Сергеем Чичуком, президентскими советниками, руководством Союза офицеров, ветеранами, поисковыми отрядами, представителями Национального координационного комитета «Победа» и гражданскими активистами возложили цветы на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» и приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения останков 35 воинов, павших в боях за освобождение Молдовы в годы Великой Отечественной войны.

⁃ Выразил искреннюю благодарность и признательность всем тем, кто прилагает усилия для сохранения памяти о наших героях и о Великой Победе. Подчеркнул необходимость воздать должное тем, кто ценой своей жизни освободили нашу землю. Нельзя предавать забвению мужество и героизм воинов, павших за наше освобождение от фашистской оккупации, ведь они наша национальная гордость, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

В то же время Додон выразил убежденность в том, что празднование 75-й годовщины освобождения Молдовы от фашистской оккупации укрепит государственность и будет способствовать патриотическому воспитанию молодого поколения.

Напомним, что в нынешнем году на всей территории Молдовы под патронатом главы государства проходит целый ряд мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Молдовы от фашистской оккупации. План действий включает реставрацию военных монументов, съемку документального фильма, посвященного освобождению Молдовы, посещение на дому всех ветеранов Великой Отечественной войны, проведение марша «Бессмертный полк» 9 Мая и др.