Додон: Нельзя отказывать в соцпомощи тем, у кого в доме есть холодильник или телевизор! (ВИДЕО)

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Многие из несправедливых критериев для выделения социальной помощи гражданам были отменены, а министр здравоохранения, труда и социальной защиты держит этот вопрос под своим контролем. Об этом в рамках нового выпуска платформы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

Глава государства отметил, что многие критерии, которыми ранее руководствовались при выделении социальной помощи гражданам, как, например, наличие в доме холодильника или телевизора, которые могли послужить основанием для отказа, были неправильными. Власти отменили их, заявил президент.

– Нельзя отказывать в социальной помощи тем, у кого есть телевизор и холодильник в доме. Это нормально – иметь телевизор и холодильник. Тем более, если их родителям подарили дети, работающие за границей. Нельзя из-за этого лишать социальной помощи, – уверен Игорь Додон.

Президент отметил, что власти держат ситуацию под контролем и больше не допустят несправедливого отношения к гражданам, нуждающимся в помощи.