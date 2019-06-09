Додон: Некоторым “снесло башню”

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Президент Республики Молдова Игорь Додон сегодня находится в парламенте. Глава государства провел беседы с фракцией ПСРМ, а также с фракциями партий, входящих в блок “АКУМ”, которые вчера вместе создали парламентское большинство и приняли решение разблокировать политический кризис в нашей стране.

В частности, Игорь Додон обсудил с ними шаги, которые предстоит предпринять.

– Вы видели, что за последние сутки пришли слова поддержки от внешних партнеров – как с Востока, так и с Запада. Это слова признания законности того, что произошло вчера в этом здании. Но мы также видим, что те, кто последние годы контролировал власть в стране, не хотят уступать. Это было ожидаемо. Не думаю, что кто-то полагал, что Плахотнюк уйдет сам, – сказал он.

В данной связи, по словам главы государства, есть несколько решений. В их числе – массовая мобилизация граждан. Десятки тысяч людей со всей Молдовы готовы приехать в Кишинев на защиту легитимных президента, парламента и правительства.

– Наши сторонники из районов хотят приехать в Кишинев. Даже сегодня хотели приехать. Их не заставляют, в отличие от тех, кто сегодня находится на площади. Но мы решили не сталкивать людей. Будем призывать или нет в последующие дни – всё зависит от действий, которые последуют. Я знаю, что некоторым “башню снесло” и не исключаю, что они готовы пойти на любой сценарий, но, поверьте, мы к этому готовы. Несмотря на всю грязь, которая сейчас льется на президента, на депутатов, – процесс начался. Как раньше, уже не будет. Всё, это закончилось, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что вариант мобилизации граждан рассматривается, но не на сегодня, потому что не нужно сталкивать людей, как этого хотят демократы. Кроме того, отметил он, многое зависит от дальнейшего признания новой власти в Молдове внешними партнерами – как с Востока, так и с Востока.

– У меня постоянное общение с послами. Сегодня я был в посольстве России, обсудил этот вопрос. Знаю, что госпожа Санду была в посольствах западных странах. Я говорил по телефону с послом США, господином Хоганом, который сейчас находится в Вашингтоне. Мы в постоянной связи с внешними партнерами. Я думаю, что в последующие часы от них будет еще больше посланий. Таким образом, у нас два пакета действий: внешнее давление и признание извне тех процессов, которые произошли вчера, и посмотрим, что делать с людьми, которые поддерживают нас и хотят приехать в Кишинев. Мы примем решение в зависимости от того, какой сценарий используют наши оппоненты, – сказал он.