Додон: Некоторые запреты придется сохранить на более длительный срок, чтобы не допустить новую волну эпидемии (ВИДЕО)

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Сегодня вечером руководство страны обсудит, какие будут сняты ограничения в нашей стране на первом этапе и как. Однако мы должны осознавать, что этот вирус будет существовать и дальше, и не только в Молдове, но и в большинстве стран мира, и пока нет вакцины, мы должны быть очень осторожны. Об этом в рамках очередного выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

– Поэтому даже если мы снимем некоторые ограничения, вернемся к работе отдельных сфер, очень важно быть бдительными. Если будет негативная динамика, власти будут вынуждены вернуться к некоторым запретам, – пояснил он.

Игорь Додон напомнил, что стал проводить встречи с представителями некоторых бизнес-ассоциаций. Государство уже выступило с некоторыми мерами для их поддержки, а по итогам дискуссий, отметил он, которые продлятся до 15 мая, когда закончится период ЧП, будет предложен более полный план, который затронет каждый сектор.

– Очевидно, что некоторые запреты сохранятся на более длительный срок. Например, к процессу обучения вернемся позже. Сохранятся некоторые запреты на проведение мероприятий с участием свыше 50 человек. Хочу обратиться к некоторым критикам со стороны владельцев ресторанов: я приветствую всех предпринимателей Молдовы, но не нужно неверно интерпретировать заявления, которые делают власти. Наша обязанность – заботиться о здоровье людей, тех, кто приходит на свадьбу, в ресторан. Может, для вас не имеет большого значения здоровье людей, которые к вам придут. Важнее, чтобы на свадьбу пришло 200-300 человек, как во времена до пандемии. Но нас интересует не допустить новую волну эпидемии. Представьте, что соберется 200 человек на свадьбу, как делается у нас, у молдаван. Все родственники из 20 районов, и потом каждый поедет к себе. У нас есть очаги на уровне сел, когда из-за одного массового мероприятия у нас по 30-40 зараженных в день. При всем уважении, очень прошу понять нас, – сказал президент.

Что касается прогулок в парках, глава государства отметил, что, скорее всего, сегодня будет принято соответствующее решение, и самое позднее с понедельника, 27 апреля, будут сняты некоторые запреты на пребывание в общественных местах, парках, лесах и т. д.

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