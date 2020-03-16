Додон: Некоторые политики в нашей стране отчаянно ждут первых смертей от коронавируса и предсказывают их в соцсетях

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Кризис, через который мы все проходим, обязывает нас отложить в сторону всякую политическую борьбу и найти лучшие конструктивные решения для того, чтобы помочь гражданам. Об этом Игорь Додон заявил в своем обращении к нации, выступив с особым посланием к политическому классу.

По его словам, конструктивные предложения некоторых оппозиционных партий анализируются, а полезные – даже внедряются. Однако не все оппозиционные политики поняли, через какой кризис проходит страна, и распространяют фейки об эволюции ситуации, манипулируют общественным мнением, способствуют панике, а вместе с ней, в том числе, распространению вируса.

– Есть и такие политики, которые отчаянно ждут первых случаев смерти и даже предсказывают их в соцсетях в желании цинично воспользоваться этим кризисом. Давайте хотя бы перед этим вызовом в адрес нашего общества прекратим борьбу, политические спекуляции, необоснованную критику, распространение паники и дезинформацию. Содействуйте спасению страны, не пытайтесь ее развалить. Политики приходят и уходят, страна и народ должны остаться! – отметил Игорь Додон.