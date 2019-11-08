Додон: Некоторые министры обрадовались вотуму недоверия. Мне кажется, они этого ждали и провоцировали

Додон: Некоторые министры обрадовались вотуму недоверия. Мне кажется, они этого ждали и провоцировали

Многие члены правительства Санду сами заинтересованы в падении кабмина. К такому выводу пришел президент Игорь Додон. Глава государства отметил, что с заседания парламента министры вышли в хорошем настроении. 

– Некоторые общались между собой: “Ну, наконец-то! Смогу поехать в отпуск. Надоело мне всё это, что они так долго тянули?”. Они этого ждали и, как мне кажется, просто провоцировали. Им надоело работать, и видно, что чем дальше, тем больше не получается. В их CV уже написано, что они министры, и теперь, если они вернутся в какие-то международные структуры, оклад у них будет другой. Мне кажется, они ждали этого. А нам, гражданам, какой смысл от этих игр? – сказал президент. 

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