Додон: Некоторые думают, что, раз ЧП, нужно надеть маску, залезть под кровать и не выходить из дома. Это не так! (ВИДЕО)

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ЧП в Молдове было введено, чтобы не допустить распространения вируса внутри страны. Сколько дней может продлиться этот режим и что он на самом деле означает, Игорь Додон рассказал в рамках платформы “Президент отвечает”.

– Будем реалистами: мы сами не хотим, чтобы это длилось 60 дней. Что означает чрезвычайное положение? Есть поговорка: “Заставили молиться, и он себе лоб расшибет”. Некоторые думают, что раз ЧП – то всё закрыто, он надел маску, лег под кровать и не выходит из дома. ЧП введено, в первую очередь, чтобы дать право правительству вмешаться, когда это необходимо, в том числе, в работу экономических агентов. Чтобы не поднимали цены, не спекулировали на сложившемся положении – вот что такое ЧП. Но это не значит, что всё останавливается, что нельзя выходить из дома и сидеть закрытыми в одной комнате, – пояснил Додон.

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