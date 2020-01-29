Додон: Недавние события показали, что не было борьбы между Москвой и ЕС, как это пытался представить олигархический режим, чтобы скрыть злоупотребления в стране

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Верховенство закона было практически подорвано на протяжении последних лет в Республике Молдова. Совет Европы это констатировал не один раз, но население нашей страны ощутило это самым прямым образом, заявил на заседании ПАСЕ президент Игорь Додон.

Глава государства выразил уверенность в том, что “в результате реформирования правосудия мы сможем устранить недостатки в области соблюдения прав человека, которыми в Молдове пренебрегают в последние годы”.

– У нас были сотни дел, по которым людей отправляли в тюрьму, нарушалось их право на защиту или справедливое правосудие. И это происходило даже в период правления так называемых проевропейских партий, которые фактически воспользовались “проевропейским зонтиком” в групповых, даже преступных интересах. Недавние события, однако, показали, как сильно деградировала ситуация в Молдове, и что в этом не было ничего геополитического, не было борьбы между Москвой и ЕС, как это пытался представить олигархический режим, чтобы скрыть злоупотребления в стране. То, что произошло в последние годы в области прав человека в Республике Молдова, очень серьезно, поэтому государственные институты должны разобраться и предать суду тех, кто совершил беззаконие, – сказал Игорь Додон.