Додон: Не видел такой жесткой реакции “правых”, когда правительство ездило праздновать “унирю” в Румынию (ВИДЕО)

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У Партии социалистов есть подписанные соглашения с партиями Государственной Думы РФ. После парламентских выборов 2014 года, в январе 2015-го, вся фракция ПСРМ в полном составе также отправилась с визитом в Москву по приглашению руководства ГД для проведения двусторонних встреч. Об этом глава государства Игорь Додон заявил в эфире передачи на общественном телеканале, комментируя последний визит социалистов в российскую столицу и слухи вокруг этого события.

– Они отправились в Москву по приглашению руководства Государственной Думы для установления связей на уровне депутатов. Они уже вернулись – поездка была однодневной. И она была не за счет парламента или государства. Всё, что касалось пребывания там, финансировала российская сторона, как пригласившая их, а билеты оплатил каждый депутат в отдельности. Но я знаю, что каждый наш депутат установил контакты с депутатом ГД, чтобы продвигать определенные проекты в РМ, и это хорошо, – сказал Додон.

Глава государства категорически опроверг слухи о том, что во время визита на социалистов, якобы, оказывалось давление для создания будущей правящей коалиции.

– А при чем тут это? Когда все Правительство РМ поехало в Яссы или в Бухарест, в год “унири” для совместного заседания кабинетов министров двух стран, я не видел такой жесткой реакции “правых”. И когда некоторые лидеры “правых” ездят в Бухарест или в Вашингтон – вы когда-нибудь видели столько критики от меня или от кого-то? Если могут что-то решать для РМ – пусть едут, – подытожил он.