Додон: Не сжигайте мосты! Выход из тупика еще можно найти

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Политические процессы последних дней являются напряженными, но не фатальными для правящей коалиции. Есть поле для маневра и время, несколько дней, для того, чтобы антиконституционная инициатива правительства была отозвана. Об этом на своей странице в соцсети написал президент Игорь Додон.

Глава государства считает, что блок “АКУМ” должен осознать, что генеральный прокурор не может находиться в политическом подчинении, а правящая коалиция не должна быть принесена в жертву личным амбициям.

– Граждане ждут от власти не столкновения амбиций и партийных интересов, а конкретных результатов в экономике, в социальной жизни, в продвижении эффективных, справедливых и соответствующих правовому государству реформ. Нам нужно решить многие проблемы в стране, а не ругаться друг с другом, потому что это и безответственно, и незрело, учитывая трудности и общие риски, через которые мы прошли за эти пять месяцев, – отмечает президент.

Игорь Додон призывает все парламентские фракции, входящие в состав правящей коалиции, продемонстрировать в этот напряженный период спокойствие, трезвость ума и выдержку, и не сжигать мосты от обиды и ярости.

– Еще можно достигнуть договоренности, чтобы выйти из тупика и избежать и развала парламентского большинства, и вероятных досрочных выборов. Проявите политическую мудрость, а не только упрямство в продвижении личных проектов. И, прежде всего, соблюдайте Конституцию страны. Всем мира, – подытожил он.