Додон: Не промульгирую ни один законопроект регулирующего характера, если по нему не было предварительных консультаций

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Администрация президента будет уделять особое внимание проведению публичных консультаций с заинтересованными сторонами по проектам регулирующего характера, чтобы не допустить ухудшения условий экономической деятельности. Об этом на своей странице в соцсети написал глава государства Игорь Додон.

– Проинформировал правительство и парламент, что не промульгирую ни один законопроект регулирующего характера, если по нему не было проведено предварительных консультаций с бизнес-кругами и профсоюзами, – подчеркнул он.

Напомним, что принятие изменений в налоговую политику было отложено по предложению президента. Кроме того, Игорь Додон призвал правительство повторно обсудить с МВФ некоторые условия, включенные в программу.