Додон: Не приемлю двойных стандартов в отношении журналистов! (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня дал интервью французской газете Le Monde и американскому информационному агентству Associated Press, которые получили свободный доступ на территорию страны без каких-либо проблем при пересечении границы. Стороны обсудили вопросы внутренней и внешней политики, поговорили о парламентских выборах и других актуальных проблемах.

На своей странице в соцсети глава государства отметил, что он всегда открыт к диалогу с представителями СМИ из любой страны и не приемлет двойных стандартов в отношении журналистов.

– Я имею в виду то, как поступили со съемочными группами российских федеральных телеканалов, которые тоже хотели записать интервью с президентом страны, но им запретили въезд на территорию Республики Молдова. Это ничем не оправданные действия, которые, как я твердо убежден, после парламентских выборов больше не повторятся, – отметил глава государства.