Додон не подпишет указы в отношении Лянкэ, Габурича и других: Лучше отстранение на 5 минут, чем назначение в министры воров и бандитов

Предложения от премьер-министра по отставке шести членов кабмина уже поступили в президентуру и завтра будут одобрены.

Об этом в ходе “Прямой линии” на телеканале Accent TV заявил глава государства Игорь Додон. Он отметил, что любые указы об отставке членов правительства будут подписаны им незамедлительно. Однако в том, что касается назначения новых кандидатур, у президента другое мнение.

– По крайней мере половина из восьми кандидатов, предложенных на посты в правительстве, уже имеют “шлейф” в виде работы с нарушениями. Я считаю, что многие из них должны сидеть в тюрьме, и уж ни в коем случае не работать в должности вице-премьера либо министра, – отрезал Додон.

Также глава государства считает большой ошибкой Демпартии предложение на эти посты людей, замешанных в “кражу миллиарда”.

– Как можно назначить вице-премьером по евроинтеграции Юрия Лянкэ – человека, который подписывал все эти решения правительства, и всё произошло в годы его премьерства? Поэтому мы безусловно не поддержим назначение этих кандидатур, – подчеркнул он.

Рассказал Игорь Додон и о том, что произойдет после того, как он отвергнет предложенные кандидатуры министров, что собирается сделать также завтра.

– У них будут два пути: предложить другие кандидатуры либо продолжать настаивать на этих. Конституция не обязывает меня одобрить тех же кандидатов во второй раз, но у них есть интрепретация Конституционного суда. Я считаю, что подписание указа об их назначении будет предательством с моей стороны. Граждане Молдовы меня не поймут. Лучше быть отстраненным на пять минут, чем назначить на должности министров воров и бандитов, – отметил Додон.