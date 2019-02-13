Додон не подпишет указ об отзыве посла Молдовы в России

Президент Молдовы Игорь Додон не подпишет указ об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы, если такое решение будет принято правительством. Об этом глава государства заявил корреспонденту ТАСС, комментируя соответствующее обращение Министерства иностранных дел и европейской интеграции к кабмину.

– Отзыв послов – эксклюзивное право президента, которое не обойти, – сказал он.

Более того, Додон считает, что у правительства может не быть будет кворума для принятия такого решения.

– Надеюсь, глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая является членом кабинета министров, не поддержит решение об отзыве посла, – пояснил Игорь Додон.

МИДЕИ направило в среду вечером правительству запрос об отзыве Негуцы, не объяснив причин такого решения. Оно должно быть принято правительством на очередном заседании, после чего указ об отзыве дипломата, согласно процедуре, должен подписать президент.