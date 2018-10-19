Додон: Не нужно превращать Конституцию в балаган (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон думал, что либералы и либерал-демократы все-таки проголосуют за включение евроинтеграции в Конституцию. Об этом глава государства рассказал в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова”.

Президент предположил, что причиной отказа от голосования стали или амбиции, или то, что кто-то “до конца не договорился с демократами”.

– Для страны это хорошо. Нельзя в Конституцию вводить идеологию. Что это будет – приходят проевропейские партии, ставят европейскую интеграцию, приходят другие – ставят другое. У нас должна быть четкая промолдавская политика. Не нужно из Конституции делать балаган и менять ее по прихоти каждого политика, – сказал Игорь Додон.

Глава государства отметил, что после того, как демократы провалили эту инициативу, вернуться к ней они смогут не раньше, чем через год, согласно процедуре.

– До выборов они уже никак не успеют, это понятно. А после выборов будет другое парламентское большинство, и все, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что ожидал, что за проект демократов проголосует и Владимир Воронин, который считает себя праотцом евроинтеграции в Молдове. В то же время он считает, что демократы не пойдут на объявленный вчера референдум по этому вопросу, так как проиграют его. Кроме того, отметил он, законодательство запрещает проведение в один день референдума и выборов.