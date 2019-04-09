Додон: Не надо нас с кем-то “женить” или “выдавать замуж” (ВИДЕО)

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Партия социалистов сама знает, что ей делать. Так президент страны прокомментировал версии о якобы договоренностях ПСРМ о создании коалиции с какими-либо силами. Глава государства также выразил сомнение в том, что формирование вступит в альянс с какой-то из прошедших в парламент партий, отметив, что лучше пойти на досрочные выборы, чем слушать “фейсбушный бзик” некоторых политических деятелей вместо реальных переговоров.

– Не надо нас ни с кем женить и выдавать замуж. Мы взрослые ребята, у нас есть свои жены и дети. И выдавать партию замуж то за того, то за другого, – не надо. Мы сами знаем, что нам делать, и мы сами справимся. У нас есть свой электорат, мы ему должны объяснять, а не вам – “правым”, демократам или вашим аналитикам, которых развелось в последнее время большое количество. Не вам я должен объяснять, с кем мне садиться, а моему электорату. Выдавать замуж партию не надо. Есть у партии руководители – неформальный и официальный, есть Исполком, они будут решать, – сказал он в рамках “Специального выпуска” на телеканале “НТВ-Молдова”.

Игорь Додон также отметил, что не думает, что Партия социалистов войдет с кем-то в коалицию.

– О чем разговаривать? Если ты выходишь с конкретными предложениями для переговоров, а они включают свой “фейсбушный бзик”, и начинается: один уехал в Германию, другая уехала не знаю куда и так далее. Зачем нам все это? Идём на досрочные, и там разберёмся, – подытожил он.