Додон: Не допустим, чтобы наша страна осталась без газа! (ВИДЕО)

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Газовый вопрос остается одним из важнейших в повестке деятельности президента. По словам главы государства, в кратчайшие сроки нужно обсудить и принять решения по двум принципиально важным моментам: что будет с ценами на газ до конца этого года и как будет обстоять ситуация уже после 1 января 2020 года. Этим вопросам Игорь Додон намерен уделить внимание в рамках предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в начале сентября.

– В конце июля я направил официальное письмо Владимиру Путину с просьбой предоставить РМ скидку на газ на последние 4 месяца текущего года. Недавно получил информацию о том, что, вероятнее всего, в первую неделю сентября я встречусь в рамках рабочего визита по этому вопросу с президентом России, потому что это решение – политическое, не экономическое, экономической аргументации нет. Это должно быть политическое решение, если они готовы нам помочь. Если нам удастся получить эту скидку, тогда мы сможем избежать повышения тарифов на газ, что особенно важно в контексте грядущего отопительного сезона, – отметил Игорь Додон.

Однако, по словам президента, еще более важно то, что будет происходить после 1 января 2020 года. Власти страны должны сделать всё возможное, чтобы не допустить того, чтобы Молдова осталась без газа, подчеркнул Игорь Додон.

– Что будем делать после 1 января 2020 года – здесь нет ясности, и ситуация зависит не только от двусторонних отношений между Молдовой и Россией, а больше от рисков, которые появляются в связи с транзитом топлива через Украину. То есть, если не будет договоренности между Украиной и Россией, тогда существует большая вероятность того, что газ не будет поставляться в РМ. Недавно мы обсудили этот вопрос с премьер-министром и решили, что в сентябре, после того как я проведу переговоры с руководством России и пойму, каковы шансы, что транзит газа через Украину будет, мы посмотрим, что будем делать дальше. Нужно будет создать антикризисную ячейку, подготовить альтернативные варианты, чтобы не допустить того, чтобы после 1 января наша страна осталась без газа, – добавил президент.