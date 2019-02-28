Додон: Не было бы спойлеров – результат был бы другим (ВИДЕО)

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Президент впервые прокомментировал результаты прошедших в Молдове выборов и рассказал, кто виноват в том, что ПСРМ не получила больше голосов.

– За последние трое суток я получаю сотни поздравлений. Двоякая ситуация: кто-то говорит, что хорошо, а кто-то – плохо. Но простой человек, который видит, что пропрезидентская партия набрала больше всех, считает, что это очень хорошие результаты, и нас поздравляет. Мои коллеги тоже получают поздравления. Конечно, это не тот результат, которого мы хотели добиться, это надо честно признать. Мы надеялись для социалистов получить парламентское большинство для того, чтобы двигаться дальше. То есть, не пытаться с кем-то договариваться, идти на досрочные парламентские выборы. С этой точки зрения любая партия хочет получить парламентское большинство. Но при этом раскладе, при тех спойлерах на левом фланге, которые были запущены, мне кажется, 35 мандатов для социалистов – это неплохой результат. Они получили на 10 мандатов больше, чем на прошлых выборах в 2014 году. Это при том, что все последние годы и последние месяцы перед выборами все бомбили социалистов и Додона. И без админресурса они получили 35 мандатов. Это самая крупная фракция в парламенте, президент страны – неформальный лидер социалистов – вот такой портфель. И сейчас очень важно правильно этим распорядиться, чтобы избиратели, проголосовавшие за эти 35 мандатов, а это более 440 тысяч граждан РМ, убедились, что социалисты оправдают их ожидания, – сказал Додон.

Глава государства отметил, что спойлеры увели от социалистов почти 15% голосов. Речь идет о партии “Шор”, ПКРМ, “Нашей партии”. Еще около 8% от электората левого толка отобрали демократы. Таким образом, отметил Додон, социалисты могли рассчитывать на 52-55%.

– Не было бы спойлеров – был бы другой результат. Поэтому даже с учетом всей этой борьбы, мне кажется, они получили неплохой результат, – сказал он.

Глава государства также отметил, что и по одномандатным округам социалисты получили 17 мандатов. Столько же – у демократов, и это несмотря на то, что у них более 30 председателей районов, более 700 примаров и весь админресурс.

– Несмотря на это, они получили 17 мандатов, хотя готовились получить 22-25. Кроме этого, есть еще 7-8 округов, где социалисты проиграли на уровне 50-100 голосов разницы. Когда мы начали разбираться, почему проиграли, мы нашли, что кандидат либо от Усатого, либо от Шора, взяли по 1,5 тыс. голосов. Поэтому, несмотря на все это – спойлеры, админресурс и т. д. – мы получили 35 мандатов. Сейчас нужно этим распорядиться. Как? Они это будут дальше решать, наверное, будут советоваться со мной, будем общаться. На днях я со всем 35 встречался. Мы сделаем все возможное, чтобы все 35 мандатов остались, чтобы Конституционный суд их утвердил. Будем бороться за другие, где есть нарушения, где можно добиться еще 2-3 мандатов, – подытожил он.